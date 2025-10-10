Microsoft спрогнозировала дефицит мощностей дата-центров до 2026 года

Microsoft ожидает, что нехватка мощностей в её дата-центрах в США сохранится как минимум до середины 2026 года. Это дольше, чем компания прогнозировала ранее, и связано с высоким спросом на облачные сервисы Azure и вычислительные мощности для искусственного интеллекта (ИИ).

© Ferra.ru

В ряде ключевых регионов, включая Техас, ограничены новые подписки на Azure. Нехватка затрагивает как серверы с графическими процессорами для ИИ, так и центры с обычными процессорами для традиционных облачных услуг. Внутренние источники отмечают, что ограничения приводят к тому, что часть клиентов ищет альтернативные дата-центры или размещает только критические задачи.

Microsoft активно расширяет инфраструктуру, добавив за последний год более двух гигаватт мощностей, примерно равных производительности плотины Гувера. Однако даже такие темпы не успевают за ростом спроса, особенно после запуска ChatGPT и GPT-4.

Компания старается направлять клиентов в менее загруженные регионы и компенсировать дополнительные расходы тем, кто сталкивается с задержками или ростом затрат. За пределами США, например в Европе, доступность новых подписок значительно выше.