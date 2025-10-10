Подчинили природу людей: как Цукерберг, Безос и Маск меняют человечество

Бывший министр экономики Греции Янис Варуфакис в эфире NewsNight выразил обеспокоенность тем, что владельцы крупных технологических компаний, такие как Марк Цукерберг, Джефф Безос и Илон Маск, создали инструменты для манипуляции человеческим поведением. По его словам, эти алгоритмы больше не используются исключительно для создания благ, а применяются для воздействия на людей и их внутренний мир, передают «ИноСМИ».

Варуфакис считает, что мы движемся к изощренной мизантропии, схожей с предвоенными годами, сопровождаемой ростом расизма и проявлениями мании величия. Теле- и радиоведущий Пэдди О’Коннелл согласен с тем, что алгоритмы, разработанные состоятельными людьми, усиливают жесткость и агрессию в обществе.

По его словам, развитие алгоритмического капитала кардинально изменило природу машин. Теперь они не только выполняют производственные функции, но и активно формируют наше поведение. Машины с искусственным интеллектом учатся на наших действиях и могут влиять на наши убеждения, отметил собеседник телеканала.

Их цель — увеличить время, которое мы проводим перед экранами, что, в свою очередь, приносит больше прибыли их владельцам. В результате страдает наше взаимодействие в обществе, демократические процессы ослабевают, а свобода воли оказывается под угрозой, подчеркнул О’Коннелл.