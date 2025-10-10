Столкновение крупного астероида с Луной попало на видео

В Сети набирают популярность снятые астрономами кадры столкновения падения крупного астероида на Луну.

Уникальность момента в том, что столкновение произошло днем и потому его удалось зафиксировать.

Наш спутник не имеет атмосферы и попавшие в сферу его притяжения небесные тела не сгорают, а долетают до поверхности в первозданном виде. С другой стороны, в темное время их траекторию невозможно отследить как раз из-за отсутствия атмосферы. Падающие на Землю метеориты разогреваются от трения о воздух и становятся видны.

Упавший на Луну астероид был довольно крупным - размером с земной мегаполис. Столкновение его с поверхностью подняло облако пыли и обломков, а на самом спутнике Земли появился новый кратер.

Ученые рассказали о последствиях столкновения с Луной астероида 2024 YR4

Воронки разного диаметра, которыми покрыта Луна - следы бесчисленных столкновений с нею небесных тел на протяжении миллиардов лет. Снятые астрономами кадры позволили увидеть, как пишется история спутника нашей планеты.