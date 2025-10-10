Чудо-препарат для Трампа и необычные растения: о прорыве ученых в создании лекарств

Ученые в программе «Время науки» на Радио «Комсомольская правда» рассказали, как создаются высокотехнологичные лекарства и с помощью каких препаратов лечат тяжелые заболевания.

Специалисты отмечают, что во время ковида президента США Дональда Трампа быстро подняли на ноги с помощью антительных препаратов. Это был коктейль из двух антител. Сейчас ученые работают над новыми препаратами, но ковид мутировал, и они стали менее актуальными.

Подчеркивается, что для лечения рака применяют CAR-терапию: Т-клетки пациента модифицируют и вводят обратно в организм, указывают ученые.

Также специалисты рассказали о мРНК-вакцинах Pfizer и Moderna. Они синтезируют защитный компонент прямо в организме. Сообщается, что это перспективное направление для лечения рака и других заболеваний. Академик РАН, директор Института биоорганической химии Александр Габибов подчеркнул важность дальнейших исследований и разработок в области генной инженерии для борьбы с тяжелыми заболеваниями.

Он также рассказал о светящихся растениях как символе генной инженерии. Это направление связано с открытием флуоресцентных белков. Ученик Сергея Лукьянова, Илья Ямпольский, разработал люминофоры для растений. Это перспективное направление, которое может помочь в лечении генетических заболеваний, таких как болезнь Хантингтона.