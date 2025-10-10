Российский ученый: люди, способные дожить до 150 лет, уже существуют

Российский ученый заявил, что люди, способные дожить до 150 лет, уже существуют
Теория о том, что люди способны дожить до 150 лет, не фантастика, считает специалист проектного офиса Волгоградского государственного медицинского университета Виталий Ковалев.
Как пишет СМИ2, ученый уверен, что люди, которые могут дожить до 150 лет, уже родились.
Ковалев заявил, что уже сегодня в лабораториях ведется работа над созданием соединений, которые продлят продолжительность жизни.
А в ближайшие 20 лет перед учеными стоит задача превратить теорию «долгожительства» в безопасную практику.
Ранее Ирина Ульянова, генеральный директор ООО «ТрансЛит» и фармэксперта поделилась мнением по этому вопросу с RuNews24.ru. Ранее ученые раскрыли секрет долголетия.