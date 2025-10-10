Российский ученый: люди, способные дожить до 150 лет, уже существуют

Теория о том, что люди способны дожить до 150 лет, не фантастика, считает специалист проектного офиса Волгоградского государственного медицинского университета Виталий Ковалев.

© runews24.ru

Как пишет СМИ2, ученый уверен, что люди, которые могут дожить до 150 лет, уже родились.

Ковалев заявил, что уже сегодня в лабораториях ведется работа над созданием соединений, которые продлят продолжительность жизни.

А в ближайшие 20 лет перед учеными стоит задача превратить теорию «долгожительства» в безопасную практику.

Ранее Ирина Ульянова, генеральный директор ООО «ТрансЛит» и фармэксперта поделилась мнением по этому вопросу с RuNews24.ru. Ранее ученые раскрыли секрет долголетия.