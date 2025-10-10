Ученые обнаружили залежи золота в неожиданном месте

Финские ученые из Университета Оулу выяснили, что золото может накапливаться в хвое елей благодаря бактериям. Об этом сообщает научный журнал Live Science.

Ученые исследовали еловые деревья вблизи рудника Киттиля, расположенного на севере Финляндии. Этот рудник является крупнейшим производителем золота в Европе. Эксперты изучили 138 образцов хвои, взятых с 23 елей. В иголках четырех деревьев были обнаружены наночастицы золота.

Наночастицы были покрыты биопленками, образованными бактериями P3OB-42, такими как Cutibacterium и Corynebacterium. Эти пленки состояли из полисахаридов (сложных сахаров) и белков, которые бактерии выделяли в окружающую среду.

По словам ведущего автора исследования Кайсы Лехосмаа, результаты свидетельствуют о том, что «бактерии и другие микробы, живущие внутри растений, могут влиять на накопление золота в деревьях».

Она отметила, что способность деревьев накапливать ценный минерал может служить индикатором наличия золотых месторождений под землей. Как уточнила специалист, «скрининг таких бактерий в листьях растений может облегчить разведку золота».