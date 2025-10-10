Планы Маска по отправке человекоподобных роботов на Марс оценили

Планы Илона Маска по отправке человекообразных роботов Tesla на Марс для строительства первой колонии могут столкнуться с суровой реальностью, предупреждает ведущий эксперт в области робототехники. По мнению Кристиана Хубицки, исследователя и директора Лаборатории оптимальной робототехники Университета штата Флорида, человекообразные роботы падают, ломаются, и их программное обеспечение дает сбои. Хубицки отмечает, что, несмотря на огромный прогресс в области робототехники, расширение возможностей андроидов и снижение их стоимости, проблема надежности остается главным препятствием. На текущий момент человекообразные роботы недостаточно надежны для автономной работы на Земле, и уж тем более на Марсе, сообщает New-Science.ru.

Напомним: в марте нынешнего года Маск анонсировал полет Starship на Марс с человекоподобным роботом Optimus.

"Starship отправится на Марс в конце следующего года, доставив Optimus. Если эти посадки пройдут успешно, то высадка людей может начаться уже в 2029 году, хотя 2031 год более вероятен", - написал Маск в сообщении в соцсети.

Тогда анонсировалось: рост робота составляет 173 см, а вес - 56,7 кг. Его человекоподобный дизайн использует легкие и прочные материалы для гибкости и эффективности. Аккумулятор емкостью 2,3 кВт-ч, управляемый системой Tesla, обеспечивает длительную работу как при легких, так и тяжелых задачах. Благодаря 40 электромеханическим приводам Optimus обладает человекоподобным диапазоном движений, они позволяют ему ходить на двух ногах и точно манипулировать предметами.

Tesla опубликовала несколько демонстрационных видео, где робот манипулирует хрупкими предметами, такими как яйца, или выполняет сложные движения. Например, приемы кунг-фу. Маск анонсировал цель по налаживанию производства в объеме 100 000 единиц в месяц уже к следующему году. Однако, как отмечают эксперты, заявленные амбиции не всегда соответствуют наблюдаемым результатам. Так, видео, опубликованное в прошлом месяце, показало, что движения Optimus остаются недостаточно плавными, а на выполнение простых команд у него уходит значительное время. Кроме того, возникающая индустрия человекообразной робототехники еще не доказала свою экономическую жизнеспособность.

Роботы - часть видения Маска по колонизации Марса. Правда, в августе он признал, что необходимы дополнительные улучшения разработки. И что первый беспилотный полет вероятнее всего состоится через 3,5 года, а следующий полет с людьми - через 5,5 лет. И что марсианский город станет автономным в течение 20-30 лет…

Эксперты подчеркивают: человекообразные роботы не новы в космосе, но лишь на космических станциях, где есть люди, способные их починить. Так, на борту МКС в 2011 году испытывался Robonaut 2 (R2) от NASA. R2 был разработан для взаимодействия с астронавтами и помощи им в различных задачах, используя процессоры, набор камер, лидар и систему распознавания образов на основе искусственного интеллекта. Однако R2 не является полностью автономным и управлялся дистанционно с Земли.

В августе 2019 года на МКС в рамках тестового запуска модернизированного корабля "Союз МС-14" прилетел российский робот-аватар "Федор". Или, как его еще назвали, Skybot F-850. На самой станции не обошлось без приключений. И корабль причалил со второй попытки. И аватара удалось подключить не сразу. Но на то он и эксперимент, чтобы все проверить и отточить.

"Федор" неплохо орудовал дрелью, отверткой. И даже собрал из деталей электрическую конструкцию, для чего соединял контакты и разъемы. А еще подавал полотенце. У робота 42 степени подвижности: головы, шеи, плеч, локтей, кистей и пальцев рук. В невесомости отрабатывалась в основном мелкая моторика. На расстоянии андроидом управлял космонавт в специальном экзоскелете, который позволяет аватару повторять движения человека…

Сегодня космическая робототехника стремительно набирает обороты. Но Марс - это особая история. Как отмечают специалисты, в своем нынешнем состоянии развития роботы не обладают необходимой автономностью для самостоятельного выполнения миссий на такой далекой и непредсказуемой территории, как Красная планета. Там не будет астронавтов для ремонта, а доставка запчастей - ну очень и очень большая проблема. В космосе надежность имеет первостепенное значение, а на Марсе это вопрос жизни и смерти.