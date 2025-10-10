Американский ученый предупредил, что приближающийся к Земле межзвездный гость может быть "троянским конем", когда технологический объект маскируется под комету. Профессор Гарварда, который наблюдал за объектом 3I/ATLAS с момента его обнаружения в июле, заявил в среду, что существует от 30 до 40 процентов вероятности того, что объект "не имеет полностью естественного происхождения".

Ави Леб признал, что его мнение может измениться после поступления новых данных в течение следующих нескольких месяцев, включая наблюдения в следующем месяце с космического аппарата на пути к Юпитеру и когда 3I/ATLAS приблизится к Земле на 167 миль в декабре.

"Мы понятия не имеем об объеме трафика внеземных зондов в окрестностях Солнечной системы, - отмечает он в своем блоге. – Учитывая неопределенность, было бы разумно собрать как можно больше данных о межзвездных объектах со всех сторон и оценить уровень риска на основе этих данных".

Этот объект, редкий гость из-за пределов Солнечной системы, необычайно велик и находится на одной линии с плоскостью планет, что делает его видимым для орбитальных аппаратов, вращающихся вокруг Марса в выходные дни, пишет Daily Mail.

Марсоход НАСА на марсианской планете сделал снимки 3I/ATLAS, на которых он запечатлен как массивный цилиндрический объект, породивший новые теории об инопланетных технологиях.

Астрономы в социальных сетях поделились цветными изображениями объекта, на которых видно, что межзвездный гость светится зеленым светом.

Леб проанализировал фотографии марсохода Perseverance, рассчитав расстояние, скорость и настройки камеры. Согласно его первоначальному исследованию, Леб не был уверен в том, что 3I/ATLAS на самом деле является массивным цилиндрическим объектом, отметив, что странная форма, возможно, была уловкой камеры марсохода, растянувшей объект.

Он объяснил, что видимый цилиндр на "навигационной камере" марсохода, вероятно, был получен из-за того, что камера собрала сотни изображений 3I/ATLAS в течение примерно 10 минут, что сделало его больше похожим на бревно, чем на шар. Профессор добавил, что 3I/ATLAS, вероятно, меньше и округлее, но все еще массивен, с потенциальным диаметром более 28 миль в поперечнике.

Доктор Гораций Дрю, старший научный сотрудник Австралийской организации научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO), отметил, что таинственное зеленое свечение, наблюдаемое на некоторых снимках, может быть результатом того, что объект является межзвездным космическим аппаратом, покрытым никелем. Он объяснил, что люди используют ту же практику в космической технике земного производства, но в гораздо меньших масштабах.

"Это не "комета", - поделился Дрю в посте в социальной сети.

При этом, отмечает Daily Mail, Дрю не согласился с выводом Леба о том, что цилиндрическая форма была результатом того, что марсоход посылал растянутое изображение в течение нескольких минут, утверждая, что астроном-любитель на Земле зафиксировал похожую форму с помощью своего телескопа.

"Мы видим вытянутую белую форму с зеленым комом снаружи. Это не маленький белый шар", - объяснил Дрю в посте о фотографии астронома.

Однако Леб недавно процитировал данные, полученные с помощью Очень большого телескопа, подчеркнув, что он обнаружил необычный никелевый шлейф, исходящий от объекта.

В отличие от естественных комет, которые всегда выделяют никель наряду с железом, на 3I/ATLAS металлический элемент представлен без какого-либо заметного присутствия железа.

Леб объяснил, что этот никелевый след является отличительной чертой промышленного производства никелевых сплавов.

"Является ли эта аномалия еще одним ключом к возможному технологическому происхождению 3I/ATLAS?" - написал Леб в своем блоге. "В статье предполагается, что химическое образование происходит через карбонильный канал никеля - чрезвычайно редкий процесс в кометах, но стандартный метод промышленной переработки никеля", - добавил он.

Новое исследование, опубликованное астрофизиками из Чили в конце августа, показало, что 3I/ATLAS выбрасывает никель примерно со скоростью пять граммов в секунду, а цианид - 20 граммов в секунду, причем скорость обоих выбросов резко возрастает по мере приближения объекта к Солнцу. Исследователи отметили, что механизмы, приводящие к этим выбросам, не типичны для естественных процессов, происходящих на кометах. Они предположили, что никель может выделяться из пыли в результате щадящих процессов, таких как воздействие солнечного света, что приводит к его испарению или разрушению небольших никельсодержащих соединений.