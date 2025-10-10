Ученые раскрыли новые подробности о летящем к Земле «инопланетном корабле»

Недавно ученые обнаружили, что межзвездная комета 3I/ATLAS начинает испускать воду задолго до того, как приближается к Солнцу. Это открытие помогает лучше понять, как ключевые элементы жизни распределены в других звездных системах, сообщает livescience.com.

Ранее считалось, что комета 3I/ATLAS, недавно обнаруженная астрономами, — инопланетный корабль или космическое оружие. Однако это были лишь домыслы. В действительности это межзвездная комета.

Во время наблюдений с телескопа «Джеймс Уэбб» исследователи заметили, что комета рассеивает воду на ранних этапах своего маршрута. Первоначально было обнаружено высокое содержание углекислого газа (CO2) и воды (H2O). В исследовании, опубликованном в журнале The Astrophysical Journal Letters 30 сентября, ученые подробно изучили активность кометы и подтвердили, что она теряет воду на значительном удалении от Солнца.

«Когда мы находим воду или ее ультрафиолетовое отражение (OH) в межзвездной комете, это как будто мы получаем послание из другой планетной системы», — отмечает Деннис Бодевитс, профессор физики Обернского университета в Алабаме.

Это указывает на то, что ингредиенты для химических процессов, связанных с жизнью, не являются уникальными для нашей планеты, добавил он.

Космическая обсерватория НАСА «Свифт» зафиксировала выделение гидроксильного газа (OH), который является побочным продуктом распада воды, когда комета находилась на расстоянии 2,9 астрономических единиц от Солнца. Это в три раза дальше, чем расстояние от Земли до Солнца, и гораздо дальше, чем зона, где обычно происходит испарение водяного льда у комет.

Ученые подсчитали, что комета выбрасывает около 40 килограммов воды в секунду, что сравнимо с мощным пожарным шлангом. С момента открытия в июле исследователи активно анализируют 3I/ATLAS с использованием различных телескопов. Они выяснили, что комета движется со скоростью более 210 000 км/ч по необычно прямолинейной траектории.

3I/ATLAS является крупнейшим из известных межзвездных объектов. По данным, полученным с телескопа «Хаббл», ее максимальная ширина составляет около 5,6 км. Возможно, эта комета является одной из самых старых: ее возраст может достигать 3 миллиардов лет, что делает ее старше нашей Солнечной системы на несколько миллиардов лет.