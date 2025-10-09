Александр Ведяхин назвал ключевые события AI Journey 2025

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил о ключевых событиях предстоящей международной конференции AI Journey 2025. Так, одними из центральных мероприятий форума станут защита международного научного проекта AI Horizons и представление итогового отчета.

По словам Ведяхина, цель AI Horizons заключается в формировании дорожной карты наиболее перспективных направлений будущего развития технологий AI на ближайшие годы и создании сети ведущих AI-исследователей.

«За прошедший год мы провели 21 научный форсайт-сессию и 30 глубинных интервью, проведенных с ведущими AI-исследователями, их результаты стали основой для подготовки финального отчета. В проекте и подготовке финального отчета приняли участие свыше 150 ученых из более 30 стран мира, включая Азербайджан, Беларусь, Бразилию, Египет, Индию, Индонезию, Китай, Кубу, Португалию, Россию, Сербию, Узбекистан, Чили, ЮАР и ряд других стран», — отметил он.

Конференция AI Journey пройдет в Москве с 19 по 21 ноября 2025 года. Мероприятие соберет лидеров AI-индустрии со всего мира, включая специалистов из Китая, Бразилии, Египта и Сербии.