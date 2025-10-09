У побережья Канады всплыла самая большая в истории Атлантики белая акула

ХАМАС похвалил президента США Дональда Трампа за его работу по заключению соглашения о прекращении войны в Газе, назвав американского лидера фигурой, которая поможет привести палестинский анклав к процветанию.

Группировка высоко оценила "усилия президента США Дональда Трампа, направленные на окончательное прекращение войны и полное прекращение оккупации сектора Газа", сообщает The New Yok Post. ХАМАС заявил, что в соответствии с соглашением Трампа Газа сможет достичь мира и будет на пути к достижению "независимости и самоопределения".

Соглашение призывает к немедленному прекращению огня, освобождению всех 48 израильских заложников, поэтапному выводу израильской армии из Газы, разоружению ХАМАС и созданию переходного правительства во главе с международным органом. В рамках обмена заложниками Израиль освободит почти две тысячи палестинских заключенных. ХАМАС также призвал Трампа убедиться, что еврейское государство выполняет свою часть сделки.