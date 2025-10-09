Более 100 тысяч ИТ-специалистов обсудили, как строить антихрупкую ИТ-архитектуру, на конференции IT Elements

10–11 сентября в столице прошла одна из крупнейших технологических конференций — IT Elements. Два дня более 3,5 тысяч участников офлайн и свыше 110 тысяч онлайн-зрителей обсуждали, как сделать ИТ-системы устойчивыми к сбоям и атакам, как использовать искусственный интеллект в корпорациях и эффективно управлять данными.

Ключевые итоги

200+ спикеров выступили в 6 тематических залах.

Центральная идея конференции — антихрупкость: ИТ-системы, которые становятся сильнее после сбоев.

В фокусе — ИИ-агенты и корпоративные GPT, предиктивная аналитика, надежное хранение данных и гибридная инфраструктура.

Обсуждались импортозамещение, развитие Kubernetes, рост роли аутсорсинга и другие актуальные темы.

Генеральным партнером IT Elements 2025 стала ИТ-компания «Инфосистемы Джет.

Ставка на устойчивость

Конференцию открыл круглый стол «Антихрупкая архитектура ИТ». Эксперты говорили о том, как ИТ-системам не просто переживать кризисы — от стихийных бедствий до кибератак, — но и становиться надежнее после них. «Каждый инцидент должен выявлять слабые места и стимулировать развитие механизмов защиты», — отметил Андрей Янкин, директор центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет».

На стенде конференции инженеры «Инфосистемы Джет» показали модель целевой ИТ-архитектуры, где объединены четыре ключевых направления: инфраструктура, сеть, информационная безопасность и работа с приложениями, данными и искусственным интеллектом. Архитектура рассчитана не только на стабильность, но и на «антихрупкость» — способность укрепляться под давлением изменений и нагрузок. На интерактивном макете гости могли увидеть, как такая система строится и функционирует.

Про «антихрупкость» в контексте кибербезопасности говорили также на круглых столах «Импортозамещение NGFW, взгляд со стороны потребителя» и «Управление уязвимостями в условиях нестабильной ИТ-инфраструктуры: вызовы и стратегии».

ЦОДы для ИИ, будущее сетей и новое российское оборудование

Сетевые технологии стали одним из главных фокусов конференции. На дискуссии о ЦОДах для искусственного интеллекта эксперты отметили рост спроса на высокоплотные стойки, но пока речь идет о единичных проектах крупных компаний. Ключевой вызов сейчас — это эффективный теплосъем, что делает особенно актуальным жидкостное и иммерсионное охлаждение. При этом для задач инференса (использования готовых AI-моделей) часто хватает и стандартных инженерных решений.

Во время дискуссии о роли интеграторов в сетевом сервисе эксперты рассказали о трансформации рынка после ухода зарубежных вендоров: нагрузка на них выросла на 35%, а модель работы сместилась к индивидуальному «пошиву» под заказчика и мультивендорной поддержке. Интеграторы могут обеспечить жесткие SLA и нести единую ответственность за всю инфраструктуру.

В павильоне «Сети» были представлены новые российские решения для балансировки трафика от «Инфосистемы Джет», «Трафик-софт» и «Цифровых решений», а также кейс для промышленной безопасности, где связка систем позиционирования и «Антинаезда» позволила значительно снизить издержки от травматизма и простоев.

Новая роль ИИ: от корпоративных GPT до агентских систем

В блоке «Данные и ИИ» спикеры делились кейсами внедрения генеративных моделей в крупных компаниях. Представители «Евраза», Yandex Cloud и «АльфаСтрахования» рассказали, как корпоративные GPT ускоряют обработку данных и улучшают клиентский сервис. Особое внимание участники уделили гибридной инфраструктуре, сочетающей гибкость облаков с контролем on-premise-систем. Также на примере реальных кейсов участники трека разобрали, как data-driven-подход ускоряет обработку данных в разы, а ИИ-агенты, работая в связке с человеком, обеспечивают скорость и точность анализа.

По данным экспертов, уже до 10 % крупных компаний внедрили как минимум одного ИИ-агента, а две трети пилотируют такие решения. «Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты», — прогнозирует Сергей Сергеев, вице-президент по ИТ Lenta Tech.

На круглом столе «Big Data — Big Value» эксперты АЛРОСА, НЛМК, ТВЭЛ и «Инфосистемы Джет» обсудили, как превратить хаос в данные и извлечь бизнес-ценность. Как отметил модератор Максим Власюк (Arenadata), запрос сместился от простого сбора информации к скорости, качеству и безопасности ее предоставления.

Практический фокус конференции — надежная инфраструктура. Демонстрационные стенды показали решения для резервного копирования, импортонезависимые аналоги Active Directory, отказоустойчивые платформы виртуализации и масштабируемые отечественные базы данных.

Важные цифры и срезы по рынку

На конференции представили исследование «Зрелость ИТ в российских компаниях 2025». Оно показало, что только у 47 % организаций есть актуальная стратегия развития ИТ, а четверть компаний не выполняют базовое правило «3–2–1» резервного копирования. Эти пробелы повышают риски потери данных и простоя при авариях.

Во время круглого стола «Битва за сердце ИТ: аутсорс против инсорса» отметили, что 71 % компаний привлекают подрядчиков для техподдержки ИТ-инфраструктуры. По мнению участников дискуссии, главные аргументы в пользу аутсорсинга — глубина экспертизы и готовность выстраивать долгосрочные партнерские отношения.

Отдельный трек был посвящен стремительно набирающей популярность контейнеризации. В нем обсуждались плюсы коммерческих дистрибутивов и собственных сборок Kubernetes, подходы к построению систем в крупном бизнесе. По данным TAdviser и «Лаборатории Числитель», около 70% крупных компаний пока предпочитают open-source-решения, но рынок постепенно смещается к зрелым коммерческим продуктам.

