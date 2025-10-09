OnePlus представила наушники дешевле 1000 рублей

Компания OnePlus представила на индийском рынке новую бюджетную пару проводных наушников — OnePlus Half In-Ear Wired Digital Earphones Type-C. Эта модель, как пишет GizmoChina, возвращает к классическому дизайну, который напоминает об ушедшей эпохе проводной аудиопериферии, и отличается доступной ценой.

Новые наушники OnePlus выполнены в дизайне «полувкладышей» (half in-ear), что делает их похожими на Apple EarPods. Устройство использует цифровой сигнальный интерфейс для передачи аудио, что, по заявлению производителя, обеспечивает более высокий битрейт и улучшенное качество звука. Внутри корпуса установлены крупные 14,2-мм динамические драйверы, настроенные акустической командой OnePlus.

Поскольку 3,5-мм аудиоразъемы стали редкостью в современных смартфонах, наушники оснащены подключением по проводу через порт Type-C.

OnePlus обещает стабильное соединение и возможность совершать HD-звонки. Провод оснащен многофункциональным встроенным пультом, который позволяет управлять воспроизведением музыки и принимать/завершать звонки с помощью специальной кнопки.

Кабель изготовлен из «дружественных к коже» материалов и имеет конструкцию, предотвращающую спутывание. Сами наушники получили эргономичный дизайн.

Проводные наушники Type-C от китайского бренда были анонсированы в единственном белом цвете по цене 999 индийских рупий, что по курсу на 9 октября 2025 года равно примерно 900 рублям.