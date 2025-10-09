Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце

На Солнце произошла вторая вспышка за сутки. Об этом пишет пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН на официальном сайте.

© NASA

По данным графика, вспышка произошла около 15:30 мск, ей присвоили балл М2.0.

Это солнечное явление оказалось вторым по счету за текущие сутки. Ранее, в 8:17 мск, была отмечена вспышка категории С1.7, которая характеризуется как обычная.

Астрономы отметили, что вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Ранее сообщалось, что 20 сентября наблюдалась последовательность из трех обычных и одной сильной вспышки.

Напомним, что регистрация таких явлений позволяет специалистам лучше понимать процессы, происходящие на нашей звезде, и их потенциальное влияние на космическую погоду.