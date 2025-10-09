Ученые впервые обнаружили редкий вид белого трюфеля на территории России

Группа исследователей Иркутского государственного университета (ИГУ) впервые на территории Российской Федерации обнаружила и достоверно идентифицировала с применением методов генетического анализа плодовые тела Tuber magnatum — знаменитого итальянского белого трюфеля, считавшегося эндемиком регионов Южной и Центральной Европы. Обнаружение этого вида в Краснодарском крае кардинально меняет представления о его ареале и открывает новые перспективы для микологии и сельскохозяйственной биотехнологии.

© InScience

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале PeerJ.

«В ходе полевых исследований в Краснодарском крае нами были отобраны образцы двух видов трюфелей — черного и белого. Для сохранения целостности генетического материала образцы были немедленно фиксированы в месте сбора, — прокомментировала Екатерина Малыгина, старший научный сотрудник лаборатории экспериментальной нейрофизиологии НИЧ ИГУ. — Последующее секвенирование ДНК в лабораторных условиях и сравнительный анализ с генетическими базами данных однозначно подтвердили, что собранный белый трюфель принадлежит к виду Tuber magnatum».

В фокусе исследования оказался не только сам факт обнаружения, но и комплексное изучение ассоциированных микробных сообществ. Биологи детально изучили сообщества бактерий и грибов, которые живут на поверхности и внутри плодовых тел двух видов трюфелей, привезенных из Краснодарского края — белого (Tuber magnatum) и гладкого черного (Tuber macrosporum). Общим и доминирующим видом гриба в обоих трюфелях оказался Geotrichum spp. Уже известно, что этот микроскопический гриб играет ключевую роль в создании характерного аромата трюфелей, производя летучие сернистые соединения. Предположительно, грибы рода Geotrichum spp. участвуют в образовании микоризы и формировании плодового тела трюфеля в почве. Среди бактерий преобладали протеобактерии, особенно семейство Rhizobiaceae, которое участвует в фиксации азота и может помогать трюфелям в питании. Проведенный анализ показал, что микробные сообщества на поверхности и внутри трюфеля значительно различаются. Кроме того, у белого и черного трюфелей эти сообщества имеют разную архитектуру взаимодействий между микроорганизмами.

В настоящее время научная группа приступила к этапу лабораторного культивирования мицелия Tuber magnatum в стерильных условиях. Исследование помогает понять, какие именно микроорганизмы могут быть критически важны для роста и развития трюфелей, формирования их симбиоза с деревьями и уникального аромата. Понимание роли ключевых микроорганизмов открывает путь к управлению процессом выращивания этого гастрономического деликатеса в искусственных условиях.