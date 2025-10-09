Шокирующая находка: ученые обнаружили захоронения «первых христиан»

Археологи нашли кладбище с человеческими скелетами (около 1000 лет) рядом с укрепленным средневековым поселением в польской деревне Борково. Об этом сообщает livescience.com.

По словам Юстины Марчевки-Длугоньской из Университета кардинала Стефана Вышинского, это захоронения «первых христиан». Однако они клали в могилы погребальный инвентарь, как язычники.

Обнаружены наконечники стрел, боевой топор, ножи, кольца и бусины из сердолика. Хотя некоторые СМИ утверждают, что это воины, служившие Мешко I (первый исторически достоверный польский князь, представитель династии Пястов, сын Земомысла, внук Лешека, считается основателем древнепольского государства), исследователи опровергли это, указав на отдельные могилы.

Скелеты ожидают антропологической экспертизы, которая может дать больше информации о людях и их травмах. Захоронения найдены при раскопках перед строительством газопровода. Исследования продолжаются.

