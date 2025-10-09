Папа Римский призвал защитить новости от искусственного интеллекта

Глава Католической церкви Лев XIV выразил обеспокоенность тем, что искусственный интеллект может подорвать достоверность новостей и оставить контроль над информацией в руках немногих.

Папа Римский Лев XIV заявил о необходимости оградить сферу массовой информации от чрезмерного влияния искусственного интеллекта, передает ТАСС.

В своем обращении к делегатам ассоциации Minds International понтифик отметил, что алгоритмы способны создавать контент в невиданных масштабах и с большой скоростью. «Но кто ими управляет? Мы должны быть бдительны, чтобы технологии не заменили человечество и чтобы информация и алгоритмы не оказались в руках отдельных людей», – сказал папа Римский.

Он подчеркнул, что информация является ценностью для всего общества и должна быть надежно защищена. Папа выразил надежду, что общество не столкнется с ситуацией, когда невозможно отличить правду от вымысла.

Понтифик также отметил значимость работы журналистов, подчеркнув их ответственность за достоверность новостей и борьбу с распространением недостоверной информации.

По его словам, журналисты должны оставаться «первыми в поле» и служить противоядием против «мусорной» информации, что требует профессионализма, смелости и высокой этики.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что искусственный интеллект может негативно сказаться на способности людей мыслить самостоятельно.

OpenAI решила ввести родительский контроль после скандала, связанного с ChatGPT.

Между тем ученые заявили, что искусственный интеллект начал менять язык общения людей.