RTM Group: Число кибератак с использованием гаджетов выросло

В российских компаниях заметили резкий скачок кибератак, при которых преступники используют бытовую электронику и уязвимые сторонние программы для проникновения на предприятия, сообщили в RTM Group.

Количество успешных кибератак с применением «умных» гаджетов и уязвимого программного обеспечения на рабочих местах увеличилось на 124% за первые девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщили в компании «Газете.Ru».

Исследование основано на анализе обращений более 300 компаний и результатах тестирования на проникновение в более чем 500 организациях.

Киберпреступники стали использовать не только традиционные флешки, но и портативные колонки, зарядные станции, Wi-Fi-лампы, а также кружки с подогревом.

Среднестатистическое рабочее место в российской компании содержит около 30 сторонних приложений, и в двух-трех из них ежедневно выявляются известные уязвимости. По итогам пентестов у 70% организаций на серверах обнаружено хотя бы одно уязвимое приложение.

В RTM Group считают, что основная причина – ложное чувство безопасности у большинства компаний. По их оценке, около 80% средних организаций с выручкой до 2 млрд рублей не проводили полноценную проверку ПО на наличие проблем более двух лет.

В связи с этим эксперты рекомендовали бизнесу срочно провести внеочередную инвентаризацию инфраструктуры для поиска уязвимых приложений и небезопасных гаджетов, которые они назвали «цифровыми минами».

Ранее сообщалось, что в России за девять месяцев 2025 года зафиксирован заметный рост кибератак, нацеленных на отдельные функции приложений и сайтов.

Кроме того, российские специалисты разработали новую систему для выявления хакерских атак в Wi-Fi сетях, позволяющую обнаруживать злоумышленников за счет особой архитектуры сенсоров.