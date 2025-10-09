Как отключают интернет: от фейков до реальных шатдаунов

Сообщения от имени Минцифры о якобы планируемом отключении интернета в России оказались фейком, передает агентство «Москва». Ведомство подчеркнуло, что мобильный и спутниковый интернет работают в штатном режиме, «с учётом особенностей обеспечения безопасности в каждом регионе».

Слухи об отключениях интернета могут вызывать тревогу на фоне новостей о шатдаунах за рубежом. Правительства некоторых стран прибегали к этому шагу в попытках подавить протесты или предотвратить распространение определенной информации.

От этнического конфликта в Манипуре (Индия) до беспорядков в Мьянме и масштабных протестов в Иране - в 2023 году власти часто прибегали к отключению интернета как к средству поддержания общественного порядка, писала газета The Times of India. Издание рассказало о рейтинге стран по количеству блокировок, в который вошли восемь государств.

Так, в 2023 году в Индии интернет-отключения продлились в общей сложности 7956 часов, из которых более пяти тысяч часов были связаны с конфликтом в штате Манипур. Отключения были введены для поддержания общественного порядка в условиях межэтнической напряженности и затронули миллионы людей. Убытки от отключений оцениваются в колоссальную сумму в 585 миллионов долларов.

Военное правительство Мьянмы продолжало отключать интернет в зонах конфликтов с целью контроля над информацией, подчеркивает The Times of India. Отключения интернета в 2023 году затронули 42 населенных пункта страны.

В топ-3 также вошли интернет-блокировки в Эфиопии в том же году, которые были сосредоточены в регионах политической нестабильности. Доступ к некоторым социальным сетям тогда был ограничен в течение пяти месяцев подряд.

По данным The Guardian, в 2024 году количество отключений цифрового сигнала в Африке достигло рекордно высокого уровня. За прошлый год в 15 африканских странах было зафиксировано 21 отключение, что превышает существующий рекорд в 19 отключений в 2020 и 2021 годах.

В списке стран с частыми отключениями интернета оказались Коморские Острова, Гвинея-Бисау, Маврикий, Бурунди, Эфиопия, Экваториальная Гвинея, Кения, Гвинея, Нигерия, Сенегал и Танзания. Чаще всего интернет отключали в ответ на конфликты, протесты и политическую нестабильность.

По информации The Guardian, эта тенденция наблюдалась по всему миру, и случаев отключения интернета стало больше в большем количестве стран: 296 отключений в 54 странах по сравнению с 283 отключениями в 39 странах в 2023 году. Эти показатели стали худшими с момента начала ведения учета в 2016 году.

Осенью 2025 года Афганистан был полностью отключен от интернета. СМИ писали, что это связано с «внедрением норм морали». Однако позже власти страны объяснили отключение «разрушением оптоволоконной инфраструктуры». По словам руководства страны, оптоволоконные сети заменялись. Первого октября появилась сообщения, что работа интернета в стране полностью восстановлена.