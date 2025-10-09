Вышла первая в мире беззеркальная камера со встроенным ИИ

Стартап Camera Intelligence представил камерный модуль Caira со встроенной ИИ-моделью Google Nano Banana, который крепится к iPhone. Об этом сообщает портал NotebookCheck.

Устройство крепится к смартфону через магнитный интерфейс MagSafe и поддерживает сменную оптику, включая объективы Olympus и Panasonic, а площадь сенсора в новинке в четыре раза превышает размеры основного сенсора iPhone 17 Pro.

Caira оснащена собственной батареей емкостью 5000 мАч, фирменным приложением для управления камерой, рукояткой и кнопкой затвора на корпусе. Подробные технические характеристики, включая систему автофокусировки и разрешение сенсора, пока не раскрываются.

Особое внимание разработчики уделили ИИ-функциям. Камера работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon и ускорителя Google Edge, что позволяет напрямую использовать встроенную ИИ-модель Google Nano Banana для редактирования изображений прямо во время съемки. Пользователь сможет, например, преобразовать дневной кадр в ночной или изменить элементы одежды и аксессуары на фото. При этом разработчики подчеркивают, что цвет кожи и индивидуальные черты лица изменяться не будут.

Предзаказы на Caira стартуют 30 октября на краудфандинговой платформе Kickstarter. Стоимость пока не раскрывается.