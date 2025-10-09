Российские ученые бьют тревогу из-за рекордных показателей микропластика в организмах

Учёные Томского государственного университета зафиксировали резкий рост содержания микропластика в сибирских комарах. Об этом сообщает "Сибирский экспресс".

За два года, с 2021 по 2023, среднее количество микрочастиц на одну особь увеличилось в несколько раз. Исследование, основанное на анализе около тысячи насекомых из различных биотопов региона, показало, что личинки комаров активно накапливают пластик в процессе питания. Перед превращением во взрослую особь кишечник частично очищается, однако значительное количество загрязнителя остаётся.

Преобладающими оказались чёрные фрагменты и волокна размером менее 0,5 мм, что, по мнению специалистов, указывает на комплексное воздействие транспортной и текстильной промышленности. Такие частицы образуются в основном из-за износа автомобильных шин и дорожного покрытия. Наибольшая концентрация микропластика была обнаружена у комаров, обитающих на сфагновых болотах.

Этот тревожный тренд свидетельствует о растущем загрязнении окружающей среды и вызывает серьёзную озабоченность учёных, поскольку комары, являясь ключевым звеном пищевых цепей, переносят микропластик к птицам, рыбам и земноводным, способствуя его распространению по экосистеме.