Хорошие новости для планеты: ученые совершили важное открытие

Крошечные антарктические крили, напоминающие креветок, играют важную роль в углеродном цикле Южного океана. Их экскременты и пищевые болюсы, богатые углеродом, опускаются на дно, унося углерод из поверхностных вод. Новое исследование, опубликованное в Biology Letters, показало, что криль выбрасывает пищевые болюсы, когда концентрация фитопланктона слишком высока.

Эти болюсы опускаются быстрее фекальных частиц — до 1403 метров в день, что ускоряет связывание углерода. Ученые из Университета Тасмании обнаружили, что криль формирует болюсы для облегчения фильтрации фитопланктона. Их количество увеличивается до 17 в час при высокой концентрации фитопланктона.

Эксперимент также показал, что контакт криля с микропластиком вызывает образование болюсов, что может снизить его потребление пищи и повлиять на экосистему.

Ранее сообщалось, что на шотландском острове Скай был найден окаменелый скелет юрской рептилии Breugnathair elgolensis, которая сочетала черты ящерицы и змеи. Существо длиной около 41 см охотилось на мелких ящериц, млекопитающих и динозавров 167 млн лет назад.

У существа были зубы, как у питона, и конечности, как у ящерицы, а некоторые кости напоминали геккона. Исследование показало, что B. elgolensis принадлежит к подгруппе Parviraptoridae, ранее известной только по фрагментам.