Мессенджер Max заменил карты Google на «Яндекс Карты»

В мессенджере Мах функция «Поделиться местоположением» теперь работает через «Яндекс Карты». Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Подъем». В пресс-службе «Яндекса» информацию подтвердили, отметив, что функция будет доступна пользователям приложения как на Android, так и на iOS.

«Новая функция реализована с использованием технологий API Яндекс Карт. Теперь при передаче локации собеседнику в чате MAX сразу видно фрагмент с картой города. Его можно увеличить по клинку и изучить детали. Также под картой появится кнопка «Открыть Яндекс Карты» — по ней можно перейти в отдельное приложение Карты или посмотреть мобильную веб-версию, если приложение не установлено. Отправить в чат можно любую локацию — как свою так и произвольную точку на карте города, если например нужно обсудить какое-то место», — пояснили в компании.

В посте канала «Подъеме» также отмечается, что показ геолокации на «Картах» станет заменой текущему решению, которое основано на встроенных в мобильные операционные системы картографических сервисах.

Ранее для работы функции использовались системные карты: на Android — Google Карты, на iOS — Apple Карты.