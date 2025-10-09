Ученые обнаружили самую «чистую» звезду во Вселенной

Звезда SDSS J0715-7334 оказалась красным гигантом с крайне низким содержанием тяжелых элементов, сообщает phys.org. Ее металличность составляет менее 7,8 × 10⁻⁷, что делает ее вдвое беднее металлом по сравнению с предыдущим рекордсменом и более чем в десять раз беднее самой бедной железом звездой SMSS J0313-6708. Кроме того, SDSS J0715-7334 содержит удивительно мало углерода.

Химический состав звезды указывает на ее происхождение из газа, образовавшегося при взрыве сверхновой звезды III популяции — первых звезд после Большого взрыва. Детальный анализ показал, что звезда изначально была частью Большого Магелланова Облака, а затем мигрировала в Млечный Путь.

Это открытие помогает понять происхождение тяжелых элементов и процесс охлаждения газовых облаков до уровня, необходимого для образования звезд с низким содержанием металлов. Ученые установили, что для этого требуется пылевое охлаждение, также наблюдаемое в других галактиках.

