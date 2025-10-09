Профсоюз полиции: блокировка звонков в WhatsApp снизила число жертв аферистов

Благодаря блокировке звонков в WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) удалось снизить количество жертв мошенников – это оказалась эффективная мера, которая уже продемонстрировала положительный результат.

Профсоюз полиции раскрыл первые результаты блокировки звонков в WhatsApp
Однако преступники продолжают разрабатывать новые схемы обмана граждан, заявил руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев в пресс-центре НСН.

«Звонки на WhatsApp сейчас заблокированы, и это подействовало. Мне приходится посещать отделы полиции, и если раньше там сидело по пять-шесть обманутых, то сейчас – один-два человека», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что банки, в частности ВТБ и Сбербанк, начали оперативно блокировать подозрительные операции, что тоже внесло свой вклад в борьбу с мошенничеством. Так, например, обманутый аферистами клиент может остановить операцию одной кнопкой, сразу направив информацию правоохранителям.

Но одновременно с усовершенствованием мер противодействия преступникам они также оттачивают новые схемы обмана граждан, добавил Лобарев. По его словам, чаще всего страдают от действий аферистов именно пенсионеры, которым они внушают действовать быстро и никому не сообщать о разговоре, якобы чтобы не попасть под уголовку.

«Пенсионеры верят. Поэтому мы посещаем учебные заведения, просим молодых людей поговорить со своими бабушками и дедушками», — подчеркнул эксперт ГУВД.

Исследователи до этого выяснили, что подавляющее большинство россиян (70%) стали чаще пользоваться классической сотовой связью для звонков после того, как в России были ограничены интернет-звонки в WhatsApp и Telegram. Также возросла популярность текстового общения (27%), голосовых сообщений (22%) и электронной почты (10%). Отмечено также, что четверть россиян начали пользоваться мессенджером MAX.