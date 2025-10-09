Рассекречены подробности о материалах корпуса первого складного iPhone

Известный аналитик и инсайдер Джефф Пу сообщил инвесторам, что будущий складной iPhone от Apple будет оснащен рамкой, изготовленной из смеси титана и алюминия. Об этом сообщает издание MacRumors.

Пу предположил, что Apple расширит использование титана, который, как ожидается, будет применен как в модели iPhone Fold 2026 года, так и в модели iPhone Air. Это не первое сообщение о шасси складного iPhone, использующем несколько металлов: ранее об этом писали и другие инсайдеры.

Хотя Пу утверждает, что Apple будет использовать титан и алюминий, другие слухи гласили об использовании сплава титана и нержавеющей стали. Предполагалось, что шарнир складного iPhone будет изготовлен из нержавеющей стали и титана, а сама рама устройства — из титана.

По слухам, складной iPhone будет иметь толщину всего 4,5 мм в разложенном состоянии, что сделает его даже тоньше, чем iPhone Air. Для предотвращения проблем с деформацией такому тонкому устройству потребуется прочность титановой рамы. Apple уже использовала титан в iPhone Air, и этот выбор оказался удачным, поскольку многочисленные тесты на изгиб показали высокую устойчивость устройства к деформации.

Ожидается, что складной iPhone станет частью линейки iPhone 18 и будет выпущен в сентябре 2026 года.