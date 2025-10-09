Секрет плохой связи в iPhone 4 раскрыли спустя 15 лет

Независимый разработчик и дизайнер Сэм Хенри Голд опубликовал результаты исследования, согласно которым причиной так называемого скандала Antennagate в iPhone 4 стал не конструктивный дефект смартфона, а ошибка в программном коде. Об этом сообщает 9to5Mac.

© Газета.Ru

После выхода iPhone 4 пользователи массово жаловались на резкое падение сигнала при удержании устройства в руке. Тогда считалось, что пользователи просто «неправильно держат» смартфон и перекрывают антенну. По данным Голда, сбои связаны с некорректной таблицей пороговых значений в модуле CommCenter, который отвечает за визуализацию качества связи.

Использованная Apple формула завышала показатели: смартфон отображал четыре или пять делений даже при слабом сигнале. При малейшем изменении условий реальный уровень связи проявлялся резко, что и провоцировало внезапные «падения» с пяти до двух полос.

Компания оперативно выпустила обновление iOS 4.0.1, изменив параметры расчета. В результате переход между уровнями сигнала стал более плавным. По подсчетам исследователя, для корректировки понадобилось всего 20 байт кода.

Дополнительно Apple внесла косметические изменения в интерфейс, слегка увеличив высоту нижних индикаторов связи. Этот шаг носил скорее психологический характер и был направлен на снижение негативного восприятия продукта.