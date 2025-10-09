Шар из зеленого огня пронесся над крупным городом

В Великобритании зеленый огненный шар пронесся над городом Ноттингем. Об этом сообщает Daily Star.

Редкое астрономическое явление снял на камеру мобильного телефона инженер-программист Николас Шэнкс. Он выложил снимок в социальной сети и написал, что впервые в жизни наблюдал падение крупного спорадического метеора. Британец рассказал, что следил за пролетом внеземного тела около двух секунд.

Спорадическими называют метеоры, которые не принадлежат к известным метеорным потокам и входят в атмосферу Земли по непредсказуемой траектории.

Пользователи сети порадовались удаче Шэнкса, которому удалось сделать удачный кадр. Под его постом также отметились другие свидетели астрономического явления. Один мужчина написал, что наблюдал тот же зеленый метеор на севере Лондона в 175 километрах от Ноттингема. Пользователи из других городов также рассказали, что видели его.

В июле жители Стокгольма видели огненный шар в небе. Светящийся объект пронесся над северной частью столицы Швеции.