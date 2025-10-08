Россиян предостерегли от зарядки телефонов после мороза

Сразу с мороза заряжать мобильный телефон рискованно. Чем это может обернуться, «Аргументам и фактам» рассказал эксперт в области гаджетов Илья Корнейчук.

Если после пребывания на холоде не дать смартфону согреться в помещении, а сразу подключить к сети, можно повредить аккумулятор. Такая поломка способна спровоцировать возгорание. Аналогично не стоит поступать и при долгом нахождении телефона на солнце.

«Если устройство сильно перегрелось, например, находясь на передней панели автомобиля под прямыми солнечными лучами, заряжать его в таком состоянии не рекомендуется», — обращает внимание Корнейчук.

Смартфон может воспламениться и при наличии заводского дефекта в случае, если его не выявили на этапе контроля качества продукции, предупреждает эксперт.

Ранее россиянам разъяснили, можно ли не вынимать зарядное устройство из розетки после использования. Допустимо оставлять подключенным к сети только оригинальные или сертифицированные адаптеры. Они имеют контроллеры, которые отключают подачу тока после полной зарядки гаджета.