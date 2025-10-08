Странное поведение птиц намекнуло на скорую гибель человечества

Ученые бьют тревогу: изменение климата нарушает древние маршруты миграции птиц, что может иметь катастрофические последствия как для пернатых, так и для всего человечества. Об этом пишет издание New York Post.

Из-за глобального потепления птицы, которые ориентируются по длине дня, прилетают на привычные места слишком рано или слишком поздно. В итоге их излюбленные «заправки» — места, где они кормятся перед дальним перелетом — оказываются «закрыты». В результате птицы голодают, не могут найти себе пару и вынуждены искать новые, непривычные для себя места обитания. Ситуацию усугубляют экстремальные погодные явления, например, ураганы, которые все чаще застают стаи прямо в полете.

«Птицам приходится перемещаться в новые районы, потому что те, которые они населяли долгое время, больше не подходят для их нужд», — говорит бихевиорист-эколог Джастин Манн.

Гибель птиц — это не только трагедия для орнитологов. Около 5% растений на планете опыляются именно птицами. Их исчезновение может привести к резкому падению производства продуктов питания и нарушить целые экосистемы. Под угрозой могут оказаться и такие важные для экономики культуры, как кофе и шоколад.

По данным Корнелльского университета, с 1970 года популяция птиц в мире уже сократилась на три миллиарда особей. Ученые призывают людей помочь птицам, выключая на ночь свет (световое загрязнение сбивает их с пути), а также выставляя кормушки и поилки.