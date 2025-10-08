Пациент с Neuralink в мозгу показал, как управляет робо-рукой силой мысли

Пациент компании Neuralink Ник Врей, страдающий боковым амиотрофическим склерозом (БАС), продемонстрировал, как с помощью мозгового чипа управляет роботизированной рукой. В видео он направляет руку с чашкой к своему рту и даже делает глоток.

В социальной сети Врей рассказал, что на прошлой неделе впервые смог надеть шляпу, разогреть еду в микроволновке, открыть холодильник и управлять инвалидной коляской с помощью мозга.

Чип Neuralink превращает сигналы мозга в команды по Bluetooth, позволяя управлять устройствами без рук. Ранее компания хвалилась, что её пациент смог управлять компьютером и играть в игры с помощью чипа.

Врей получил чип в июле. В целом, на данный момент, Neuralink имплантировала устройства 12 пациентам.