Google сделает свой ИИ похожим на TikTok

Google готовит крупные изменения для своего ИИ Gemini. По данным СМИ, новая версия может получить интерфейс в стиле ленты, похожий на TikTok, с прокручиваемыми промтами и разделом с работами людей, вместо привычной пустой стартовой страницы.

Аналитики считают, что такой формат повысит вовлечённость пользователей, особенно тех, кто привык к коротким видео и лентам типа TikTok. Новый дизайн также создаст возможности для платных подписок и рекламного контента, что поможет в монетизации Gemini. Официального комментария от Google пока нет

Сейчас Gemini уже обошёл ChatGPT по оценкам рынка, и, как отмечают СМИ, имеет вероятность в 65% быть признанным «лучшим ИИ конца 2025 года». Среди его новейших возможностей — инструмент для редактирования фото Nano Banana. Рост интереса к Gemini положительно сказался на акциях Alphabet, которые за 2025 год выросли на 30%.