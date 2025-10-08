Samsung Galaxy S26 Ultra позаимствует главную фишку iPhone 17 Pro Max

В сети появились изображения макетов грядущего смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra, демонстрирующие три цветовых варианта: серебристый, оранжевый и золотистый. Оранжевый оттенок вызвал бурную негативную реакцию среди пользователей Reddit из-за сходства с аналогичным цветом iPhone 17 Pro Max. Об этом сообщает издание Android Headlines (AH).

© Samsung

Согласно опубликованным изображениям, оранжевый цвет в макете Galaxy S26 Ultra выглядит поразительно похожим на оттенок Cosmic Orange, представленный в iPhone 17 Pro Max от Apple. Комментаторы в сети выразили недовольство потенциальным «копированием» цветовой палитры конкурента.

Важно подчеркнуть, что на данный момент речь идет исключительно о макетах, а не о финальных розничных образцах. Существует вероятность, что Samsung примет иное решение относительно цветовой гаммы к моменту релиза, поскольку компания традиционно предлагает уникальные для себя оттенки.

Согласно предыдущим утечкам, ожидается, что S26 Ultra сохранит плоскую заднюю панель, плоский дисплей с отверстием для фронтальной камеры по центру, а также плоскую металлическую рамку, выполненную из стекла и металла.

Релиз новинки ожидается в начале 2026 года.

