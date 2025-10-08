Русский телескоп заглянул в сердце Млечного Пути и удивился

Российский космический телескоп ART-XC впервые в истории сумел в деталях разглядеть самое сердце нашей Галактики, скрытое за плотной завесой космической пыли. Результаты оказались неожиданными: центр Млечного Пути в рентгеновском диапазоне оказался в три раза ярче, чем предполагали ученые. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

© Роскосмос

Телескоп, установленный на российской орбитальной обсерватории «Спектр-РГ», смог решить сложнейшую задачу — выделить излучение именно от центрального звездного диска, отсеяв «шум» от сотен других ярких космических объектов.

Это открытие позволяет выдвинуть новую гипотезу о том, что происходит в центре Галактики. Ученые Института космических исследований РАН предполагают, что такая аномальная яркость вызвана рекордной концентрацией двойных звездных систем. В этих системах вещество от одной звезды перетекает на ее соседа — белого карлика, вызывая мощнейшее рентгетовское излучение, которое и зафиксировал российский аппарат.

Космическая обсерватория «Спектр-РГ», разработанная в НПО Лавочкина, была запущена с космодрома Байконур в 2019 году.