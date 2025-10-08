Нобелевская премия: история, правила, размер награды и лауреаты 2025 года

6 октября стартовала нобелевская неделя — период, когда становятся известны лауреаты Нобелевской премии в разных областях. В чем смысл этой награды, как она появилась и как выбирают лауреатов — в материале «Вечерней Москвы».

Смысл и история Нобелевской премии

Нобелевская премия — это самая престижная международная награда, вручаемая за выдающиеся научные исследования и изобретения, а также за вклад в культуру и развитие общества.

Она была учреждена в 1901 году по завещанию шведского химика, изобретателя и предпринимателя Альфреда Нобеля. За жизнь он заработал немалое состояние. В 1895 году, незадолго до своей смерти, ученый составил завещание, согласно которому все деньги Нобеля необходимо ежегодно выдавать в виде премий тем, кто принес наибольшую пользу человечеству.

Кто финансирует Нобелевскую премию

После смерти ученого был основан Фонд Нобеля, который инвестировал его капитал в акции и ценные бумаги, а с процентов от сделок ежегодно стали выплачивать премии. На таком механизме настоял сам Нобель, поэтому деньги лауреатам премии до сих пор выплачиваются с доходов Фонда Нобеля.

В каких сферах вручают Нобелевскую премию

Нобелевскую премию вручают в пяти сферах:

физиология и медицина;

физика;

химия;

литература;

содействие установлению мира во всем мире.

Последняя номинация, называемая Нобелевской премией мира, вручается людям и организациям, внесшим «выдающийся вклад в укрепление мира». Считается, что эта номинация была учреждена Нобелем под влиянием австрийской писательницы и пацифистки Берты фон Зутнер.

Также в 1968 году Банк Швеции в честь своего 300-летия учредил новую награду — Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, которую неофициально считают шестой категорией и называют Нобелевской премией по экономике.

Первоначально Нобель также внес математику в список наук, за которые должны были давать награду, однако позже вычеркнул ее и заменил премией мира. Достоверная причина этого неизвестна, однако существует неподтвержденная легенда о том, что Нобель якобы невзлюбил математика Магнуса Миттаг-Леффлера, который ухаживал за его невестой, поэтому решил не награждать за достижения в этой науке.

Что дают лауреатам Нобелевской премии

Лауреаты премии получают:

золотую медаль массой 18 каратов (на лицевой стороне — потрет Нобеля, на оборотной — изображение, связанное с конкретной сферой);

диплом лауреата;

деньги.

Сумма денежного вознаграждения меняется каждый год. В 2025 году она составит 11 миллионов шведских крон — примерно 1,2 миллиона долларов или 96,2 миллиона рублей.

Правила Нобелевской премии

Каждый сентябрь нобелевские комитеты рассылают индивидуальные приглашения тысячам ученых, академиков и профессоров университетов разных стран с просьбой выдвинуть кандидатов на получение премии в следующем году.

Список номинантов поступает в комитеты до 1 февраля, а затем изучается специальными экспертами. Когда комитеты определяются с решением, они направляют свои заключения учреждениям, присуждающим премию:

Нобелевской ассамблее Королевского института (физиология и медицина);

Шведская королевская академия наук (химия, физика и экономика);

Шведская академия (литература);

Норвежский нобелевский комитет (премия мира).

При этом данные учреждения могут оспорить рекомендацию комитета. В октябре устраивают голосование для окончательного выбора лауреатов, а результаты объявляются сразу после него.

Как проходит церемония вручения Нобелевской премии

Церемония вручения премии ежегодно проводится 10 декабря — в день смерти Нобеля. Награду по всем категориям, кроме премии мира, вручают в Стокгольмском концертном зале. Премию мира вручают в ратуше Осло. Перед этим лауреаты, а также председатели комитетов произносят речь.

Кульминацией церемонии вручения становится момент, когда каждый победитель выходит вперед и получает награду лично из рук короля Швеции. В Осло премию мира вручает председатель Норвежского нобелевского комитета в присутствии короля страны. Церемонии длятся около часа.

После этого и в Осло, и в Стокгольме проводят нобелевский банкет, на котором присутствуют лауреаты, дипломаты и видные деятели науки. При этом в Швеции на него приходит вся королевская семья. Интересно, что одной из традиций банкета является подача мороженого. Однако до вечера никто из присутствующих не должен знать, какого сорта оно будет.

К тому же 11 декабря в Осло также проводится нобелевский концерт. Также с 1960-х годов лауреаты премии собираются за круглым столом для телевизионной программы «Нобелевские умы», где обсуждают важные вопросы, связанные с наукой.

Какие лауреаты Нобелевской премии 2025 года уже известны:

физиология и медицина — Мэри Брункоу и Фред Рамсделл (США), а также Симон Сакагути (Япония) — за исследования периферической иммуннологической толерантности;

физика — Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинс (США) — за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи;

химия — Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар Ягхи (США) — за разработку металлоорганических каркасов;

литература — станет известно 9 октября;

премия мира — станет известно 10 октября;

экономика — станет известно 13 октября.

Существует пародия на Нобелевку — Шнобелевская премия. Ее вручают за самые необычные и нелепые научные исследования. 10 самых странных открытий и изобретений, за которые вручали эту награду, — в материале «Вечерней Москвы».