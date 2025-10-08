«Препятствий нет»: ученый о вечной жизни

Перспективы трансплантологии открывают возможность преодоления старения организма и, как следствие, биологической смерти. Такое заявление к беседе с News.ru сделал Алексей Дейкин, ученый-генетик Института биологии гена РАН.

Собеседник отметил, что речь идет не о буквальном бессмертии. Несчастные случаи, такие как падение кирпича на голову, все еще возможны, отметил он.

По словам Дейкина, органы человека состоят из клеток, а в каждую систему можно внести изменения. Сегодня есть возможность заменять и мышцы, отметил он. Также уже доступны искусственные суставы и другие материалы, добавил специалист.

Ученый подчеркнул, что пересобрать человека — это мечта, которая станет реальностью не в ближайшее время. Однако биологических препятствий для этого нет, заявил он.

Специалист обратил внимание на то, что в настоящее время десятки тысяч людей стоят в очереди на пересадку органов, но многие из них так и не дожидаются своей очереди. Это свидетельствует о том, что органов не хватает даже тем, кто реально нуждается в них. В связи с этим наука активно развивается в направлениях трансплантации органов от животных и их выращивания в лабораторных условиях, указал Дейкин.