Бывшая республика СССР сократит тысячи чиновников из-за внедрения ИИ

К 1 ноября в Узбекистане из-за внедрения ИИ сократят более двух тысяч чиновников. Об этом со ссылкой на указ главы бывшей республики СССР Шавката Мирзиеева сообщает РБК.

Больше всего сотрудников сократят в Налоговом комитете республики (498 человек). В Министерстве водного хозяйства уволят 224 сотрудника, а в Министерстве сельского хозяйства — 200. Министерство занятости и сокращения бедности сократит 163 штатные единицы, Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата — 176 единиц, а Министерство юстиции — 197. Сотрудникам, которые попали под сокращение, обещают помочь в трудоустройстве.

Ранее стало известно, что американская нефтяная компания Exxon Mobil Corp. запланировала сокращение около 2000 рабочих мест по всему миру. Причиной таких шагов стало решение объединить небольшие офисы в региональные центры в рамках долгосрочного плана реструктуризации. Сокращения охватят около трех-четырех процентов от общего числа сотрудников. Об увольнениях тысяч сотрудников также объявили Chevron, ConocoPhillips и BP.