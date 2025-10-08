Ученые готовятся сделать прорыв в лечении болезней кишечника

Боль в животе часто указывает на различные заболевания, такие как воспалительные процессы и синдром раздраженного кишечника. Существующие методы обезболивания часто неэффективны или имеют побочные эффекты, пишет phys.org.

Ученые обнаружили новый фермент (B. fragilis) в кишечных бактериях, который активирует рецептор PAR2, вызывающий боль. В двух исследованиях, опубликованных в Cell Host & Microbe и Proceedings of the National Academy of Sciences, фермент B. fragilis идентифицирован как потенциальная мишень для лечения боли в кишечнике.

Исследователи использовали наночастицы для доставки препарата AZ3451, блокирующего PAR2, в клетки кишечника. Наночастицы, медленно высвобождая лекарство, показали высокую эффективность в подавлении болевых сигналов в клетках и уменьшении боли у мышей с воспалительным заболеванием. Новый подход демонстрирует точность и адресность доставки лекарств, минимизируя побочные эффекты, говорится в материале.

