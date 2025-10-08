Названы главные жертвы DDoS-атак в России

В третьем квартале 2025 года число DDoS-атак, нацеленных на российские компании, продемонстрировало рост на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные «Газете.Ru» предоставил аналитический центр компании StormWall.

Анализ показал, что наибольшее количество атак было направлено на телекоммуникационную отрасль, которая сфокусировала на себе 38% всех инцидентов. Хакеры активизировались на фоне резко возросшего спроса на кабельный интернет, что создало двойную нагрузку на провайдеров: им приходилось одновременно обрабатывать огромный поток легитимных запросов и отражать злонамеренные действия.

Второй по уязвимости сектор — онлайн-ритейл, на который пришлось 22% всех атак. Пик инцидентов в этой сфере пришелся на август, когда интернет-магазины активно готовились к началу учебного года. Эксперты отмечают, что для ритейлеров это критически важный период для увеличения годового дохода, поэтому хакеры, зная это, рассчитывают на выплату выкупа, чтобы избежать простоев и финансовых потерь.

Образовательная сфера также вошла в тройку лидеров, зафиксировав 18% всех атак. Специалисты StormWall зафиксировали всплеск атак в июле, во время приемной кампании в вузы, и в сентябре, с началом нового учебного года. Хотя серьезного ущерба злоумышленникам нанести не удалось, у ряда учебных заведений онлайн-ресурсы оставались недоступными на протяжении нескольких часов.

Среди других пострадавших отраслей были выявлены финансовая сфера, на которую пришлось 8% атак, развлекательная отрасль с 6%, производственная с 4% и логистическая с 3%. Атаки на прочие сектора составили всего 1% от общего количества киберинцидентов в третьем квартале 2025 года.