Создатель компании Lunexus Space Грег Виалле выразил публичное несогласие с планами NASA по сведению МКС с орбиты. Вместо этого он предложил переработать станцию прямо на орбите для развития космической промышленной экономики. Об этом Виалле написал статью на отраслевом портале SpaceNews.

© Ferra.ru

NASA планирует потратить около $1 млрд на космический корабль SpaceX, который в 2030 году выведет МКСс орбиты: частично станция сгорииттв атмосфере, остатки затонут в океане. Однако на МКС, масса которой составляет 430 тонн, находятся материалы на сумму порядка $1,5 млрд. Виалле считает такой подход расточительным.

Он предлагает потратить $300 млн на создание орбитального перерабатывающего комплекса. Этот комплекс сможет разбирать и перерабатывать МКС и другие космические отходы, создавая «круговую экономику» и снижая стоимость будущих миссий.

Виалле утверждает, что повторное использование орбитальных ресурсов укрепит устойчивость космической инфраструктуры США и снизит зависимость от запусков с Земли. Он также призывает Конгресс рассмотреть возможность преобразования МКС в частный автономный производственный центр. По его мнению, инвестиции в новые технологии принесут долгосрочные экономические и стратегические преимущества.