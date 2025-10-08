В интерфейсе Samsung One UI 8.5 появится ИИ-функция для борьбы со спам-звонками

Как сообщают инсайдеры из Android Authority, обнаружившие в оболочке One UI 8.5 кодовую базу на английском и корейском языках, Samsung анонсировала разработку новой ИИ-функции автоматической фильтрации вызовов в предстоящем обновлении интерфейса. Выход этого обновления запланирован на начало 2026 года.

По информации инсайдеров, в тестовых версиях уже наблюдается работа системы, которая будет автоматически отвечать на звонки с неизвестных номеров. Для этого будет использоваться искусственный интеллект, который сможет вести диалог с абонентом.

Функция будет работать в фоновом режиме, что отличает её от текущей службы Bixby, требующей ручной активации. Во время разговора смартфон будет распознавать речь собеседника и генерировать ответы, одновременно отображая весь диалог на экране в реальном времени. Также это фильтр мошеннического спама.

Пользователи смогут настроить параметры фильтрации вызовов в зависимости от своих предпочтений. Можно будет задать высокий уровень — блокировка всех неизвестных номеров, средний —блокировка спам-звонков, мошеннических звонков, международных звонков и скрытых номеров, низкий — блокировка только подтверждённых спам-номеров.

К тому же пока неизвестно, будет ли функция доступна во всём мире или ограничится определёнными регионами и языками.