Европейский аналог RuStore для iPhone заработает за пределами ЕС

Альтернативный магазин iOS-приложений AltStore PAL, созданный в ЕС после открытия платформы для сторонних магазинов, объявил о планах выхода на новые рынки. Информация была опубликована основателем и разработчиком проекта Райли Тестутом в его блоге.

© Газета.Ru

В ближайшие месяцы AltStore PAL намерен начать работу в Японии, Бразилии и Австралии, а в 2026 году — в Великобритании. В настоящее время команда ожидает одобрения Apple и приглашает разработчиков изучать документацию для подготовки своих приложений к публикации в магазине.

Основатели AltStore PAL подчеркивают, что глобальное расширение альтернативных платформ для iOS — лишь вопрос времени, и каждая новая страна приближает их к этой цели.

AltStore PAL — альтернативный и официальный магазин приложений для iPhone, доступный исключительно на территории стран ЕС. В нем пользователи могут загружать приложения в обход App Store, который в других странах является единственным официальным источником загрузки. Несмотря на уникальность магазина, сервис так и не стал массовым даже в ЕС.