В США предложили расширить запрет на продажу оборудования для чипов в Китай

Американские законодатели выступили за ужесточение ограничений на продажу оборудования для производства микрочипов в Китай. Поводом стал доклад комитета Палаты представителей по вопросам Китая, согласно которому китайские предприятия в прошлом году приобрели технологий на сумму около 38 миллиардов долларов.

По данным отчёта, расхождения в правилах между США, Японией и Нидерландами позволили китайским компаниям закупать оборудование у производителей, которым американские фирмы продавать не могли. Среди поставщиков названы Applied Materials, Lam Research, KLA, ASML и Tokyo Electron.

Исследование показало, что объём продаж в Китай вырос на 66% по сравнению с 2022 годом, несмотря на уже введённые ограничения. Законодатели считают, что подобные сделки усиливают позиции Китая в производстве полупроводников, что может повлиять на глобальную технологическую и военную конкуренцию.

Комитет предложил ввести более широкие меры, охватывающие не только конкретные компании, но и компоненты, которые Китай может использовать для создания собственных систем. В докладе отмечается, что Пекин стремится перестроить всю цепочку поставок чипов, превращая даже узкие сегменты рынка в технологические зоны соперничества.