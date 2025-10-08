Эксперт предупредил, что к 2030 году ИИ не затронет «только пять рабочих мест»

Эксперт предупредил, что к 2030 году искусственный интеллект не затронет «только пять рабочих мест», пишет LADBible.

По словам эксперта по ИИ Романа Ямпольского, к 2027 году искусственный интеллект достигнет такого уровня развития, при котором во многих сферах «не будет смысла нанимать людей». В сочетании с развитием гуманоидной робототехники это приведет к автоматизации практически всех видов физического труда к 2030 году.

«Мы можем столкнуться с уровнем безработицы, которого еще никогда не было», — отметил Ямпольский.

При этом эксперт выделил пять сфер, в которых люди все же смогут сохранить рабочие места. Во-первых, это бухгалтерия и традиционный бизнес, где по-прежнему ценится человеческий подход. Во-вторых, ремесла и ручной труд, поскольку часть людей продолжит отдавать предпочтение изделиям, сделанным человеком, а не машиной. Однако эксперт подчеркнул, что этот рынок будет «очень небольшим».

В-третьих, консалтинг и психология, где важен жизненный опыт и способность к эмпатии, чего алгоритмы не могут заменить.

Кроме того, появятся новые направления, связанные с самим искусственным интеллектом. Это контроль за его работой и посредничество между технологиями и людьми, которые не умеют ими пользоваться. Специалисты, способные объяснять принципы работы ИИ и внедрять его в бизнес, будут особенно востребованы.

По мнению Ямпольского, полностью контролировать развитие искусственного интеллекта в будущем не удастся, однако усиление человеческого надзора поможет «растянуть» процесс перехода к эпохе сверхинтеллекта с пяти до пятидесяти лет.