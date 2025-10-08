Apple посмеялась над сбоями Windows

Корпорация Apple опубликовала высмеивающую персональные компьютеры (ПК) и Windows рекламу. Ролик доступен на YouTube.

По сюжету восьмиминутного видео вымышленная команда разработчиков The Underdogs («Аутсайдеры») справляется с различными трудностями с помощью компьютеров Mac от Apple. Ролик вышел под названием Blue screen of death (BSoD, «Синий экран смерти») — так называется самая известная критическая ошибка Windows. Через рекламу Apple уверяет зрителей, что экосистема Mac имеет наилучшую защиту.

Журналисты профильного издания MacRumors произошел 19 июля 2024 года. Тогда проблемы возникли по всему миру из-за неполадок в работе программного обеспечения (ПО) CrowdStrike — партнера Microsoft.

«Благодаря высокому уровню безопасности продуктов Apple "Аутсайдеры" не пострадали и добились невероятного успеха», — говорится в ролике.

В рекламе также присутствует ссылка на раздел на сайте Apple, посвященный безопасности. В нем говорится, что самые глубокие компоненты операционной системы macOS — в отличие от Windows — защищены от изменений сторонним ПО или вредоносными программами. «Это проблема ПК, а ваши Mac — в безопасности», — отмечается в видео.

Ранее стало известно, что компания Apple проведет презентацию гаджетов в октябре. По мнению журналистов издания MacRumors, мероприятие состоится 18 или 30 октября.