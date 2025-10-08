Марсоход смог зафиксировать полет объекта-пришельца

На прошлой неделе европейский марсоход ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) зафиксировал пролет межзвездной кометы 3I/ATLAS мимо Марса. 3 октября комета приблизилась к планете на 19 миллионов миль. TGO сделал снимок с помощью системы CaSSIS, передает space.com.

© ESA/NASA/Zuma/TACC

© ESA/TGO/CaSSIS

Это было сложное наблюдение, отметил главный исследователь CaSSIS Ник Томас. По его словам, «комета в 10 000–100 000 раз тусклее обычных целей».

Комета 3I/ATLAS — третий подтвержденный межзвездный объект в Солнечной системе, обнаруженный в июле 2024 года. Астрономы считают ее самой старой кометой, сформировавшейся за три миллиарда лет до нашей Солнечной системы.

Mars Express также пытался сфотографировать комету, но безуспешно из-за короткой выдержки. В ближайшие месяцы комету будут изучать другие космические аппараты, включая зонд JUICE, который начнет поиск 2 ноября, когда 3I/ATLAS пройдет мимо Солнца.

