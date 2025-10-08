В России планируют испытать новую систему спутниковой связи

В России до конца текущего года планируется провести испытания новой системы спутниковой связи. Об этом ТАСС сообщил представитель НПО "Кайсант".

© Газета.Ru

"В этом году планируется первый запуск [спутника]. Уже в зависимости от результатов, можно будет говорить конкретнее. Как итог, собираемся создавать спутниковую группировку", - сказал представитель организации.

В мае в Томской области завершили испытания российской системы спутниковой связи 5G. Система была реализована с борта самолета ТВС-2МС, который выступал в роли аналога спутника. В апреле глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что ведомство до конца 2025 года собирается провести аукционы на частоты для подключения сетей пятого поколения.

Министр уточнил, что торги будут проведены по двум лотам. Заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко заявлял, что пилотные зоны 5G к 2030 году должны появиться в каждом субъекте России.