В России нашли способ обеспечить передачу данных без потерь в условиях отсутствия связи

Инженеры Пермского Политеха разработали компактную и экономичную Wi-Fi-антенну для телематических систем, которая обеспечивает передачу данных с минимальными потерями и стабильное соединение даже при отсутствии сотовой связи. Разработка позволит повысить эффективность работы транспорта и спецтехники, которая эксплуатируется в удаленных районах — на стройках, полях или в карьерах. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Телематические терминалы сегодня установлены практически в каждом виде транспорта — от такси и грузовиков до автобусов и сельскохозяйственных машин. Они непрерывно собирают данные о техническом состоянии, маршрутах, расходе топлива и отправляют их в диспетчерские службы. Однако при потере связи терминалы переходят в автономный режим накопления информации, которую затем выгружает мобильный сборщик данных — автомобиль с Wi-Fi-модулем, подъезжающий к технике.

Именно от антенны в терминале зависит, насколько быстро и надежно произойдет передача. В ПНИПУ создали встраиваемую печатную MIFA-антенну, которая принимает до 99 % подаваемой мощности и обеспечивает стабильный канал связи.

В ходе работы специалисты сравнили разные типы антенн — керамические, штампованные, патч- и печатные, выбрав оптимальный вариант по соотношению стоимости, габаритов и воспроизводимости.

«Наилучшие показатели по габаритам, стоимости, воспроизводимости, защите от статики и направленности продемонстрировала печатная MIFA-антенна. Ее конструкция представляет собой медную дорожку в виде зигзагообразной линии, которая формируется непосредственно на поверхности печатной платы.», — рассказал Сергей Тюрин, старший преподаватель кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ.

По словам авторов, новое решение может использоваться в серийных телематических терминалах для грузового и сельскохозяйственного транспорта, техники лесозаготовки, добычи и строительства. Антенна не требует внешнего монтажа, устойчива к повреждениям и не увеличивает стоимость устройства, что делает ее перспективной для массового внедрения в промышленность.

