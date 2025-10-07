В МВД раскрыли, что нужно сделать со смартфоном перед продажей или утилизацией

Илья Родин

Сброс до заводских настроек перед продажей смартфона может не полностью очистить память гаджета от личных сведений, пишет пресс-служба УБК МВД России в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что продажа, передача или утилизация корпоративного или личного смартфона — это не просто бытовая операция, а вопрос информационной безопасности.

«Распространенное заблуждение, что сброс к заводским настройкам полностью очищает память устройства (а многие не делают даже этого), создает значительные риски для конфиденциальности», — отметили в киберполиции.

В пресс-службе пояснили, что процедура сброса зачастую лишь разрывает логические связи с данными, в то время как сама информация остается в памяти устройства до момента ее перезаписи.

С помощью специализированного программного обеспечения злоумышленник может восстановить фрагменты изображений и документов, метаданные, следы активности, историю браузера, пароли, публикации и переписку в мессенджерах, геоданные, аккаунты и и токены аутентификации, разъяснили специалисты.

В киберполиции заметили, что перед продажей следует включить шифрование и удалить все учетные записи, приложения, сервисы; выполнить сброс к заводским настройкам; перезаписать память — загрузить на устройство объемные файлы (компиляции книг, фильмы, безобидные снимки); снова выполнить сброс.

Кроме того, необходимо изъять SIM-карты и SD-карты — на них также хранится важная, конфиденциальная информация.

В условиях, когда смартфон — это не просто гаджет, а «цифровой двойник» современного человека, стоит уделить финальной очистке чуть больше времени, констатировали специалисты.

