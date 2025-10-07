В МВД раскрыли, что нужно сделать со смартфоном перед продажей или утилизацией

Сброс до заводских настроек перед продажей смартфона может не полностью очистить память гаджета от личных сведений, пишет пресс-служба УБК МВД России в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что продажа, передача или утилизация корпоративного или личного смартфона — это не просто бытовая операция, а вопрос информационной безопасности.

«Распространенное заблуждение, что сброс к заводским настройкам полностью очищает память устройства (а многие не делают даже этого), создает значительные риски для конфиденциальности», — отметили в киберполиции.

В пресс-службе пояснили, что процедура сброса зачастую лишь разрывает логические связи с данными, в то время как сама информация остается в памяти устройства до момента ее перезаписи.

С помощью специализированного программного обеспечения злоумышленник может восстановить фрагменты изображений и документов, метаданные, следы активности, историю браузера, пароли, публикации и переписку в мессенджерах, геоданные, аккаунты и и токены аутентификации, разъяснили специалисты.

В киберполиции заметили, что перед продажей следует включить шифрование и удалить все учетные записи, приложения, сервисы; выполнить сброс к заводским настройкам; перезаписать память — загрузить на устройство объемные файлы (компиляции книг, фильмы, безобидные снимки); снова выполнить сброс.

Кроме того, необходимо изъять SIM-карты и SD-карты — на них также хранится важная, конфиденциальная информация.

В условиях, когда смартфон — это не просто гаджет, а «цифровой двойник» современного человека, стоит уделить финальной очистке чуть больше времени, констатировали специалисты.