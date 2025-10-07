Нобелевский лауреат узнал о полученной премии только на следующий день

Иммунолог из США Фред Рамсделл пропустил церемонию объявления лауреатов Нобелевской премии из-за того, что ушел в горы на время отпуска — исследователь оказался в списке награжденных. Об этом сообщает New York Times.

Рамсделл был удостоен Нобелевской премии по медицине и физиологии за свое исследование в области периферической иммунной толерантности. Работа Рамсделла может привести к прорывы в области предотвращения аутоиммунных заболеваний.

При этом, сам ученый узнал о своем достижении только спустя 12 часов после объявления лауреатов. В это время Рамсделл отдыхал в горах на западе США. В многодневный поход иммунолог отправился без средств связи — в результате, Нобелевский комитет не смог до него дозвониться. Впрочем, позже Рамсделл уточнил, что не ожидал награды и был очень рад получить ее.

